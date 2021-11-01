رئيس كوريا الجنوبية: بابا الفاتيكان يعتزم زيارة بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الإثنين، عبر حسابه على "فيسبوك" أن بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، أعلن عزمه زيارة كوريا الشمالية خلال لقائهما الأخير فى الفاتيكان الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن زيارة البابا لكوريا الشمالية ستعزز السلام فى شبه الجزيرة الكورية.





ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" التقى مون والبابا يوم الجمعة الماضية، على هامش قمة مجموعة العشرين فى روما، ويعد هذا اللقاء الأول الذى يجمع مون والبابا منذ لقائهما السابق فى عام 2018، عندما زار مون إيطاليا. فى ذلك الوقت قدم مون دعوة إلى البابا لزيارة كوريا الشمالية، ولكن الزيارة لم تتم فى ظل الجمود الذى طال المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وفى السياق نفسه، أصدرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية بيانا حثت فيه كوريا الشمالية على الرد بشكل إيجابى على اقتراح زيارة البابا، معربة عن أملها فى إحراز تقدم فى الجهود المبذولة لتعزيز السلام الإقليمى.

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