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وقررت أكبر مدينتين فى البلاد، سيدنى وملبورن، إلغاء التدابير التى كانت تقتضى طلب إذن خاص وقضاء حجر صحى مكلف للغاية فى فندق لمدة 14 يومًا، وسمحت السلطات للأستراليين الملقحين بالسفر دون الخضوع لحجر صحى.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، رحبت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس، التى أوقفت جزءًا كبيرًا من رحلاتها، بهذه الخطوة، حيث أعرب رئيس الشركة التنفيذى آلان جويس، عن سعادته باستئناف الرحلات الدولية الذى "تأخر جدًا".
وقال جويس: "إنه لأمر رائع أن نرى لم شمل الأستراليين بأقاربهم بعد فترة طويلة من البعاد".
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون: "إنه يوم عظيم بالنسبة لأستراليا"، ونشر رسالة عبر موقع التواصل "فيسبوك"، قال فيها إن البلاد اصبحت الآن "مستعدة للانطلاق!"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق 600 يوم.. ومشاهد مؤثرة فى المطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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