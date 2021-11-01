بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة لسحب تهديداتها

جدة - نرمين السيد - طالبت بريطانيا جارتها فرنسا، اليوم الإثنين، بالتراجع عن تهديداتها خلال 48 ساعة فيما يتعلق بالخلاف حول حقوق الصيد، وإلا فسوف تواجه إجراءً قانونيًا بموجب الاتفاق الذى أبرم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.





وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: "لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تمامًا، منها تهديدات لجزر القنال ولصناعة صيد الأسماك الخاصة بنا، وعليهم أن يسحبوا تلك التهديدات، وإلا فسوف نستخدم الآليات بموجب اتفاقنا التجارى مع الاتحاد الأوروبى لاتخاذ إجراء". وأضافت الوزيرة: "لم يكن تصرف الفرنسيين منصفًا. ليس ضمن شروط اتفاق التجارة. وإذا تصرف شخص ما على نحو غير عادل فى اتفاق تجارى فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعى إلى بعض الإجراءات التعويضية. وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون".

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