نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في الإمارات زيادة ساحقة أول نوفمبر.. ارتفاع سعر الديزل 30 فلسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في الإمارات تطبق عليها زيادة بداية من غدّا الإثنين أول نوفمبر بعد ثبات أسعار الوقود لمدة 11 شهر ماضيين، وأعلن الحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، عن أسعار البنزين الجديدة في الإمارات موضحًا رفع تسعيرة البنزين الجديدة بالإمارات 20 فلسا لكل لتر بنسبة ارتفاع 8 % مقارنة أسعار البنزين في الإمارات شهر أكتوبر، بالإضافة إلى زيادة أسعار الديزل 30 فلسا، بنسبة ارتفاع 12% المقارنة مع أسعار أكتوبر، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول التى يرتفع فيها إنتاج النفط الخام، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” فأن إنتاج الإمارات من النفط الخام حوالى 1.025 مليار برميل خلال العام الماضي.

أسعار البنزين الجديدة في الإمارات

جاءت زيادة أسعار البنزين الجديدة في الإمارات بعد أن استمرت لمدة تصل إلي 11 شهر على التواصل في ظل أزمة فيروس كورونا من أسعار الوقود الثابتة، في شهري يناير وفبراير الماضيين، وبالتالى قررت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة تطبيق الزيادة لمواكبة سعر النفط العالمي.

تسعيرة البنزين الجديدة في الإمارات

جاءت أسعار البنزين الجديدة في الإمارات من خلال مقارنة بينها وبين الشهر الماضي على النحو التالي:

أسعار البنزين شهر أكتوبر – شهر نوفمبر سعر لتر البنزين السوبر 98 2.60 درهم – 2.80 درهم سعر لتر البنزين الخصوصي 95 2.49 درهم – 2.69 درهم سعر لتر بنزين “إي بلس” 91 2.42 درهم – 2.61 درهم سعر لتر الديزل 2.51 درهم 2.81 درهم

زيادة أسعار البنزين في الإمارات

شملت أسعار البنزين الجديدة في الإمارات زيادة تتراوح ما بين 2 و3 فلس ليبدأ التطبيق في أول نوفمبر المقبل وفق ما أعلنته لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات حول أسعار البنزين الجديدة مؤكدة وضع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % الأمر الذي جعل المواطنين والمقيمين في الإمارات يرغبون معرفة كافة التفاصيل عن أسعار البنزين الجديدة ومقدر التسعيرة في كل نوع من أنواع المحروقات.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بأسعار البنزين الجديدة في الإمارات زيادة ساحقة أول نوفمبر.. ارتفاع سعر الديزل 30 فلسة. والزيادة الجديدة التي تطبيق بداية من اليوم.