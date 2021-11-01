التقديم في وظائف أمانة القصيم الجديدة للنساء والرجال والشروط اللازمة 2021

التقديم في وظائف أمانة القصيم الجديدة للنساء والرجال تفتح منصة امان القصيم أبوابها خلال الفترات الحالية لاستقبال طلبات التقديم بداخل وظائفها حيث أعلنت مؤخرًا عن احتياجها لعدد 25 وظيفة والتي تتخصص في مجالات المراقبة الميدانية حيث تقوم بتحديد عدة معايير لقبول المتقدمين إليها إلكترونية مع تقديم تعاقد رسمي مع المقبولين لمدة 90 يوم للعمل في بعض المهام الميدانية المتعلقة بحصر التشوهات البصرية وتمكين مختلف الرجال والنساء للعمل بداخلها وفقًا للبيانات التي نقوم بتوضيحها عن هذه الوظائف.

الدخول إلى موقع الوظائف الخاص ب منصة امان القصيم .

عبر الانتقال إلى البرنامج سوق تجد إحدى الواجهات المتعلقة بقسم الوظائف والتي يمكنك الدخول إليها والتعرف على أهم الوظائف المعروضة في الفترة الحالية.

قم باختيار الوظيفة الأنسب من بين المتاح تبعًا بمعدل دراسات ومؤهلاتك الخاصة من خلال الضغط على زر تقديم طلب.

سوف تنتقل إلى استمارة جديدة للتقديم للوظيفة التي قمت بتحديدها والتي تحتاج إلى قراءة شروط الموقع والضغط على زر الموافقة لاستكمال مهمة التسجيل.

انتقل الى وضع بيانات التقديم. المتمثلة في الاسم الرباعي مع وضع الحالة الاجتماعية وكل من رقم الهاتف المحمول ورقم البطاقة الشخصية.

تحديد مكان الإقامة لمقدم الطلب مع إضافة بريد إلكتروني صالح للعمل وتحديد الجنس.

ومن ثم الضغط على أيقونة التالي والمتواجد أسفل الاستمارة بعد كتابة البيانات السابق ذكرها.

اتبع إرشادات الموقع للتحقق من الطلب ومن ثم الضغط على زر حفظ الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة.

يقتصر التقديم على المواطنين من حاملي الجنسية السعودية من عمر 22 عام وبحد أقصى 38 عام للتقديم.

يفضل أن يكون الأفراد الراغبين بالتسجيل في الوظائف المتاحة على قدر كافي من المستوى التعليمي والذي لا يقل عن التعليم. الثانوي الفني والاولوية للتعليم الاعلي.

يشترط التقديم على الفئات حسنة السمعة والتي لم يسبق وجود أي اشتباه ب التعرض للحبس او العاقبة في إحدى الأمور القانونية والشرعية.

القدرة على التعامل مع أنظمة الحاسب الآلي بشكل جيد إلى جانب سهولة التعامل مع المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعامل مع البلاغات.

امتلاك الأفراد إمكانية الانتقال الفحص الميداني وعمل حصر شامل من أجل متابعة الحالات المعرضة للتشوه البصري.

خطوات التقديم في وظائف أمانة القصيم الجديدة للنساء والرجال