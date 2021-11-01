وفيات كورونا تتجاوز 5 ملايين حالة حول العالم

جدة - نرمين السيد - وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.375 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 45.923.802.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.462 حالة فاة، وإجمالى الإصابات 21.793.401.

فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 457.191، وإجمالى إصابات 34.246.157.

وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ287.631 وإجمالى إصابات 3.798.286.

وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات 231.931 وإجمالى إصابات 8.298.850.