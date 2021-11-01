مهاجم قطار اليابان كان يقلد عدو باتمان والجوكر

ووفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية، أقر مرتكب الحادث كيوتو هاتورى، بأنه حاول ارتداء ملابس مثل الجوكر، الذى يرتدى بدلة أرجوانية فى الكوميديا، ولعب مشهد من فيلم "جوكر"، إذ تهاجم الشخصية الرئيسية قطار.
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أنه قبل ساعتين من الهجوم، سافر هاتورى إلى منطقة شيبويا، حيث كان يتم الاحتفال بعيد الهالوين على نطاق واسع قبل الوباء.
وقال هاتورى إنه "اختار القطار لأن هناك الكثير من الناس، ولديه فواصل زمنية كبيرة بين المحطات، مما سيجعل من الصعب على الناس الهروب، وهو وقت سفر طويل".
وكان هاتورى هاجم ركاب قطار فى العاصمة اليابانية طوكيو، أمس الأحد، وأشعل النار داخل إحدى العربات، اليوم الأحد، مستخدمًا سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
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