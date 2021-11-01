العراق: القبض على 13 إرهابيًا فى نينوى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان خلية الإعلام الأمنى العراقية، فإن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية والاستباقية لملاحقة عصابات داعش الإرهابى". وأشار البيان إلى أن القوات العراقية "تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة، من القاء القبض على 13 متهمًا من الأهداف المطلوبة فى محافظة نينوى". وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اعترف المضبوطين بإنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية خلال التحقيق الابتدائى والقضائى.

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