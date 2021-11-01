إندونيسيا تبدأ تطعيم الأطفال بلقاح سينوفاك الصينى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، أن هذا القرار جاء عقب إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا بلقاح فايزر الأمريكى فى الولايات المتحدة.

وكانت إندونيسيا قد خففت قيود السفر فى أكتوبر الماضي، كما خفضت فترات الحجر الصحى إلى 5 أيام بدلًا من 8 أيام، وأعادت فتح منطقة "بالى" السياحية للزوار الأجانب.

وتواصل إندونيسيا حملتها لتطعيم 208 ملايين شخص ضد كورونا.

وفى أغسطس الماضى، ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، أنه بعد قرابة 18 شهرًا من تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد يبدأ الأطفال فى جاكرتا العودة إلى المدارس بالتزامن مع تخفيف القيود فى بعض المناطق.

وذكرت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني، أن إندونيسيا بدأت تدريجيًا التخلص من إجراءات الإغلاق بالسماح بفتح المطاعم وأماكن العبادات بقدرة استيعابية تقدر بنحو 25% بالإضافة إلى إعادة فتح المراكز التجارية بقدرة استيعابية تقدر بنحو 50% فى العديد من المناطق كبالى والعاصمة الإندونيسية "جاكرتا".