جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال المصدر العسكرى، إنه من أجل التدريبات التى ستستمر 5 أيام، سوف تستخدم الدولتان 100 قطعة جوية، تشمل طائرات اف 15- كيه و كيه اف 16- من كوريا الجنوبية وطائرات اف16- من أمريكا.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم إرسال قطع عسكرية من البر الرئيسى الأمريكى هذه المرة.
فيما رفضت القوات الجوية لكوريا الجنوبية توضيح طبيعة المناورات، واكتفت فقط بالتأكيد على أن التدريبات تتم " بطريقة متوازنة" وفقا للخطة السنوية.
يذكر أن أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان تدريبات جوية على نطاق ضيق منذ تعليق تدريبات "الطيار اليقظ"، لدعم جهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التدريبات الجوية السنوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.