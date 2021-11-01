بدء التدريبات الجوية السنوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال المصدر العسكرى، إنه من أجل التدريبات التى ستستمر 5 أيام، سوف تستخدم الدولتان 100 قطعة جوية، تشمل طائرات اف 15- كيه و كيه اف 16- من كوريا الجنوبية وطائرات اف16- من أمريكا.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم إرسال قطع عسكرية من البر الرئيسى الأمريكى هذه المرة.

فيما رفضت القوات الجوية لكوريا الجنوبية توضيح طبيعة المناورات، واكتفت فقط بالتأكيد على أن التدريبات تتم " بطريقة متوازنة" وفقا للخطة السنوية.

يذكر أن أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان تدريبات جوية على نطاق ضيق منذ تعليق تدريبات "الطيار اليقظ"، لدعم جهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية.