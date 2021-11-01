جدة - نرمين السيد - وقال مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه فى شانجهاى، لوكالة الأنباء الصينية، إن جميع السائحين الذين زاروا ديزنى لاند وديزنى تاون خلال عطلة نهاية الأسبوع مطالبون بإبلاغ مجتمعاتهم السكنية وأصحاب أعمالهم أو مدارسهم، وإجراء اختبار الحمض النووى على الفور فى مؤسسة طبية قريبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق متنزه ديزنى فى شانجهاى موقتًا بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.