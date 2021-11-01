رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا بالاسم ورقم الجلوس علي الموقع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا بالاسم ورقم الجلوس، انتهت المرحلة الإعدادية من اجراء الامتحانات، وسط كافة الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس، وان عمليات التصحيح انتهت، وينتظر الطلاب أعلان النتيجة والاستعلام عنها، ثم يسود حالة من القلق للأهالي والطلاب لمعرفة النتيجة، وتحديد مصيرهم التعليمي، وهناك مؤشرا مطمئنا أن معدلات النجاح اعلي من الأعوام الماضية، ثم يعتبر تأخر النتيجة في مصلحة الطالب، حيث تمت عملية التصحيح والمراجعة بشكل دقيق جدا، وبعد ذلك سو تعتمد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم قبل ظهورها، ويترقب عدد كبير من طلاب المرحلة الإعدادية في ليبيا ظهور النتيجة والانتقال إلى المرحلة الثانوية، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة، وستظهر النتيجة في الأيام المقبلة، وسيتم أعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، فتتمكن من الدخول بالاسم ورقم الجلوس وتعرف نتيجتك.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 ظهرت الآن برقم الجلوس والقيد علي موقع الوزارة

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر الطلاب نتيجة الإعدادية في ليبيا، المنتظر ستذاع الأحد الموافق 31 أكتوبر، أو الثلاثاء الثاني من نوفمبر 2021، من موقع وزارة التربية والتعليم الليبي، وهناك خطوات للاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم الليبية. ثم الضغط علي رابط الدخول الشهادة الإعدادية. اختيار الرحلة الدراسية والجهة التابع لها. إدخال الاسم ورقم الجلوس ورقم قيده. ثم الضغط علي عرض النتيجة، ستظهر النتيجة علي صفحة خاصة بك. وستظهر النتيجة في جميع محافظات ليبيا، وأعلنت أوائل الإعدادية ظهر اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن أسماء العشرة الأوائل في كافة المحافظات الليبية، وتبارك لجميع أبناءها الطلاب للنجاح والتفوق، متمنية لهم التفوق في مسيراتهم التعليمية القادمة، ثم يتمكن جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتيجة، في بنغازي، طرابلس، ومصراته، الزاوية، سبها، البيضاء، الخمس، زليتن، صبراته، ليبيا غريان، سرت، إجدابيا، درنة، طبرق، ترهونة، الكفرة، القبة، الجوف، بني وليد، المرج، نالوت، راس حسن، صرمان، تاجوراء، تاغوراء يفرن، زواره، الجميل، شحات، الجديد، أوباري، النوفلية، مرزوق، الجفرة، مزده، وذلك من خلال موقع منظومة الامتحانات الرسمية، او موقع وزارة التربية والتعليم، بالاسم ورقم الجلوس.

الدخول إلي موقع منظومة الامتحانات الرسمية http://www.imtihanat.com/. ثم الضغط علي كلمة استعلام. كتابة رقم الجلوس ورقم القيد. ثم الضغط علي عرض النتائج والدرجات. دقائق ستظهر صفحة بالنتيجة.

خطوات استخراج النتيجة برقم الجلوس والقيد