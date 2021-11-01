نونو يدفع ثمن "هزيمة مانشستر يونايتد"

أعلن توتنهام هوتسبير، الاثنين، عن إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو عقب الخسارة بملعبه 3-صفر من مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع ليتراجع الفريق اللندني للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتصدر توتنهام الدوري في أغسطس الماضي عقب الفوز بأول 3 مباريات، لكنه خسر 5 مرات بعدها ويبتعد الآن بفارق 10 نقاط عن المتصدر تشلسي.

كما أُعفي طاقم نونو من مهمته ولم يعلن النادي عن خليفة المدرب البرتغالي.

وقال المدير الإداري لتوتنهام فابيو باراتيتشي في بيان: "أعرف إلى أي درجة أراد نونو وطاقمه التدريبي النجاح وأشعر بالأسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نونو رجل مهذب حقا وسنرحب به دائما هنا ويجب أن نوجه له الشكر ولطاقمه ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وتولى نونو (47 عاما) قيادة توتنهام خلفا لجوزيه مورينيو بعقد لمدة عامين في يونيو الماضي بعد مسيرة مبهرة خلال 4 مواسم مع ولفرهامبتون واندرارز.

وكانت انطلاقته واعدة بالفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي في اليوم الافتتاحي للدوري، لكنه تراجع بعد هزائم في 4 مواجهات ضد فرق لندنية.

ووضعت الهزيمة 3-صفر من يونايتد دون تسديد أي كرة على المرمى المسمار الأخير في نعشه وهتفت الجماهير ضده "أنت لا تعرف ماذا تفعل".

وتعثر توتنهام، الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019، أيضا في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الجديدة ويحتل المركز الثالث بمجموعته خلف رين وفيتيس أرنهيم بفوز واحد في ثلاث مباريات قبل مواجهة فيتيس الخميس.