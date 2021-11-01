العراق.. تفكيك خلية مسلحة فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه تم تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش فى الأنبار.

وأضاف اللواء رسول فى بيان تلقت "موازين نيوز" نسخة منه، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب جُهده الاستخبارى والعملياتى على فلول عصابات داعـش الإرهابية وقد نفذ واجبه الأول فى مُحافظة الأنبار والذى تمكن فيها رجالُنا من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من 6 إرهابيين فى الفلوجة والرمادى".

وأوضح أن "نوعية العمليات المذكورة لجهاز مُكافحة الإرهاب لها أهمية عالية كونها تمنع العناصر الإرهابية المهزومة والجبانة أن يكون لها موطئ قدم فى المُدن الآمنة".

