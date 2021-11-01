متحدثة البيت الأبيض: نتيجة اختبار كورونا لـ بايدن سلبية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قالت المتحدثة الأمريكية فى تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئيس "إير فورس وان"، اليوم الإثنين، إن الاختبار أجرى فى إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" فى بريطانيا.

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