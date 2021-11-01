ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بنحو 11% اليوم

جدة - نرمين السيد - وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل فى مركز TTF فى هولندا فى بداية التعاملات بنسبة 11% ووصل إلى 864 دولار لكل ألف متر مكعب. ووفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، فأن سوق الغاز الأوروبى شهد حالة من الارتفاع لعدة أشهر. ففى أوائل أغسطس، تم تداول العقود الآجلة عند 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، ولكن بحلول نهاية سبتمبر زادت بأكثر من الضعف وفى 6 أكتوبر قفزت إلى أعلى مستوى تاريخى بلغ 1937 دولارًا. تبع ذلك انخفاض، لكن الأسعار استمرت فى الارتفاع.

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