كوريا الجنوبية تقرر تخفيف قيود دخول العمال الأجانب إلى أراضيها

وأوضح الوزير، وفقًا لوكالة الأنباء يونهاب، أن البلاد ستقبل العمال الأجانب من جميع الدول المرسلة بعد اتخاذ إجراءات مثل تطعيمهم فى بلدانهم، والتحقق من النتائج السلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) وغيرها.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية تفرض قيودًا على عدد الدول وعدد العمال الذين يمكنهم دخول البلاد من أجل منع انتشار كورونا من قبل العمال الأجانب القادمين من الخارج، إلا إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لهم سلبية، ويتم عزلهم لمدة 14 يومًا.
بعد الدخول، وأدت الآثار الناتجة من هذه الإجراءات إلى انخفاض عدد العمال الأجانب إلى ما بين 6 - 7 آلاف شخص سنويًا، بالمقارنة مع 50 ألف شخص سنويا قبل كوفيد-19، ما يسفر عن نقص خطير فى القوى العاملة فى الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وقرى الزراعة والصيد.
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