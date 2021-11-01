مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المستوطنين، الذين بلغ عددهم 93، اقتحموا باحات المسجد المبارك، من جهة باب المغاربة، وأقاموا صلوات تلمودية فيها.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين فى الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التى يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.