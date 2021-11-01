أخبار اليمن : العدوان يشن 13 غارة وشهيدان و7 جرحى بصعدة

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العدوان يشن 13 غارة وشهيدان و7 جرحى بصعدة

شن طيران العدوان السعودي 13 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة، فيما استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرون بنيران العدو السعودي في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. العدوان يشن 13 غارة وشهيدان و7 جرحى بصعدةشن طيران العدوان السعودي 13 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة، فيما استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرون بنيران العدو السعودي في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً بالحديدة بينها محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة. وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضا 35 خرقا بقصف مدفعي ل 345 قذيفة و130 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة بالإضافة إلى إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان جنوب الدريهمي. وأكد المصدر استشهاد طفل ورجل وإصابة سبعة مواطنين بنيران الجيش السعودي في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على مديرية الظاهر بصعدة.

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