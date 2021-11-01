أخبار اليمن : وفيات فيروس كورونا تتخطى الـ 5 ملايين حالة

وفيات فيروس كورونا تتخطى الـ 5 ملايين حالةأفادت مصادر اعلامية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم يتخطى الـ 5 ملايين حالة، منذ بدء الجائحة.

وكانت 16 دولة أوروبية قد أعربت عن قلقها من ارتفاع إصابات فيروس كورونا من جديد، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه خلال الشهرين الماضيين، استمرت حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها من كوفيد 19 فى العالم فى الزيادة، وهى زيادة مدفوعة بوقوع الإصابات فى أوروبا، حيث يتم تسجيل مليون حالة جديدة كل أربعة إلى خمسة أيام.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الوباء سيستمر ما دام هناك عدم مساواة فى الحصول على اللقاحات، حيث وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعيش 9٪ من هؤلاء السكان فى دول فقيرة، حيث تلقى سكانها 0.5٪ فقط من جميع اللقاحات التى يتم تناولها فى جميع أنحاء العالم.