وفيات فيروس كورونا تتخطى الـ 5 ملايين حالة
أفادت مصادر اعلامية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم يتخطى الـ 5 ملايين حالة، منذ بدء الجائحة.
وكانت 16 دولة أوروبية قد أعربت عن قلقها من ارتفاع إصابات فيروس كورونا من جديد، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه خلال الشهرين الماضيين، استمرت حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها من كوفيد 19 فى العالم فى الزيادة، وهى زيادة مدفوعة بوقوع الإصابات فى أوروبا، حيث يتم تسجيل مليون حالة جديدة كل أربعة إلى خمسة أيام.
وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الوباء سيستمر ما دام هناك عدم مساواة فى الحصول على اللقاحات، حيث وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعيش 9٪ من هؤلاء السكان فى دول فقيرة، حيث تلقى سكانها 0.5٪ فقط من جميع اللقاحات التى يتم تناولها فى جميع أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وفيات فيروس كورونا تتخطى الـ 5 ملايين حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.