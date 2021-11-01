التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثى باتجاه جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد بيان التحالف العربى أن الدفاعات الجوية السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط. وتواصل ميليشيا الحوثى هجمات الإرهابية بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية التى تشتهدف المنشآت المدنية فى السعودية واليمن، إضافة إلى قوارب مفخخة تستهدف الدولية فى مضيق باب المندب.

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