اللجنة العسكرية الليبية 5+5 تشكر مصر على استضافتها لاجتماعاتها

حضر الاجتماع رئيس الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بان كوبيش، لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ينتمون لتلك الدول كمرحلة أولى وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار.
وسادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف، والتى أكدت بمجملها ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاورى.
كما أبدى ممثلو دول السودان وتشاد والنيجر - بحسب البيان الختامى للاجتماع - استعدادهم التام للتنسيق والتعاون، الذى يكفل خروج كافة المقاتلين الأجانب الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضى الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضى الليبية وعدم زعزعة استقرار أى من دول الجوار.
وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبى فى هذا الشأن.
كما تقدمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الاجتماعات وحسن الاستقبال والضيافة.
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