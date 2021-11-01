جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أنه من المنتظر أن يلقى بايدن كلمة فى وقت لاحق اليوم بالمؤتمر، حيث سيتحدث عما تستعد الولايات المتحدة للقيام به للوفاء بالتزاماتها، كما سيسعى فى خطابه إلى إقناع الدول الأخرى باتخاذ خطوات جريئة خاصة بها تجاه مكافحة تغير المناخ.
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت اليوم عن استراتيجيتها لتحقيق "صافى انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري" بحلول عام 2050، والتى بموجبها ستحاول القضاء على كل تلوث المناخ أو معالجة أضراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يصل جلاسكو للمشاركة فى قمة المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.