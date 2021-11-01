بايدن يصل جلاسكو للمشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أنه من المنتظر أن يلقى بايدن كلمة فى وقت لاحق اليوم بالمؤتمر، حيث سيتحدث عما تستعد الولايات المتحدة للقيام به للوفاء بالتزاماتها، كما سيسعى فى خطابه إلى إقناع الدول الأخرى باتخاذ خطوات جريئة خاصة بها تجاه مكافحة تغير المناخ.

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت اليوم عن استراتيجيتها لتحقيق "صافى انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري" بحلول عام 2050، والتى بموجبها ستحاول القضاء على كل تلوث المناخ أو معالجة أضراره.