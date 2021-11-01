الكرملين: بوتين لن يشارك فى قمة جلاسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لن يتمكن من المشاركة فى قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26)، التى تحتضنها حاليا مدينة جلاسكو فى إسكتلندا، عبر خاصية الدوائر التليفزيونية المغلقة، لكنه سيشارك بخطاب مسجل بالفيديو.





ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، قوله "من غير الممكن مشاركة بوتين فى القمة المنعقدة فى جلاسكو عبر خاصية الدوائر التليفزيونية المغلقة، لكن سيكون هناك مؤتمر حول الغابات وإدارة استخدام الأراضى كجزء من القمة، وقد سجل الرئيس بالفعل خطابا لإذاعته أمام المشاركين فى هذا المؤتمر". يشار إلى أن بوتين من بين الغائبين البارزين فى قمة جلاسكو، إلى جانب الرئيس الصيني، شى جين بينج، والرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. وينظر إلى قمة المناخ، التى ستستمر لمدة أسبوعين، على أنها آخر أفضل فرصة فى العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتجنب أضرارها الكارثية.

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