لافروف: أوكرانيا تحاول استدراج روسيا إلى القتال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال لافروف فى مقابلة مع التلفزيون الروسى الرسمى، إن "هناك تصعيد واضح فى التوترات بالمنطقة.

وتابع لافروف: "هناك محاولات لخلق وضع استفزازى، لإثارة نوع من الرد من الميليشيا وجذب روسيا إلى نوع من استخدام القوة"، فى إشارة إلى المقاتلين الانفصاليين الذين تتهمهم أوكرانيا والغرب بتلقى الدعم من روسيا لتأجيج الصراع الذى بدأ على الحدود منذ 2014.