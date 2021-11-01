اكتشاف سلالتى «مو» و«لامدا» لـ كورونا فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال أكيمكين - فى تصريح صحفى اليوم الإثنين، إنه جرى تسجيل ثلاث حالات إصابة بمتحور "مو" وحالة واحدة بمتحور "لامدا". وأوضح أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لا تزال السائدة فى كل من روسيا والعالم. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت - فى وقت سابق - أن "لامدا"، التى جرى اكتشافها لأول مرة فى اليابان فى يوليو الماضي، قادرة على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى. يُذكر أن سلالة "مو" اكتُشفت لأول مرة فى كولومبيا فى يناير الماضى.

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