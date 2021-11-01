واشنطن تطالب بوقف الأعمال العسكرية فى إثيوبيا وجبهة تيجراى تتقدم فى أمهرة

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن القتال الدائر فى إثيوبيا، محذرًا من أن "القتال المتواصل يطيل أمد الأزمة الإنسانية الخطيرة فى شمالى إثيوبيا".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بلينكن إن "كافة الأطراف يجب أن توقف الأعمال العسكرية، وتبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار بدون شروط مسبقة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت قبل يومين، عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيجراى.

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى تمكنت مؤخرًا من السيطرة على بلدتين إثيوبيتين رئيسيتين، هما: كومبولتشا وديسى الاستراتيجية القريبة من الطريق المؤدى إلى أديس أبابا، وكلاهما تابعتين لإقليم أمهرة.

وقال المتحدث باسم جبهة تيجراى، جيتاشو رضا، إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من ديسى، ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا، مضيفا أن قوات تيجراى أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.

كما أعلن مقاتلو الجبهة أن قوات الجيش الإثيوبى انسحبت أمام تقدمهم فى إقليم أمهرة، ما أدى إلى إحكام سيطرتهم على بلدة ديسى الاستراتيجية.

وتحذر الأمم المتحدة من الصراع المتصاعد فى شمال إثيوبيا، بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية بقيادة أبى أحمد، حربًا على جبهة تيجراى قبل عام، ما أدى إلى نزوح وتشريد مئات الآلاف من الإثيوبيين، ووقوع الملايين فريسة للجوع المميت، إضافة إلى دخول الصراع إلى منحنى حرب الإبادة العرقية.