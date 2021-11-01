استقالة رئيس باركليز بسبب الملياردير المنتحر إبشتاين.. وتراجع أسهم البنك

جدة - نرمين السيد - كشف بنك "باركليز" البريطانى، اليوم الإثنين، عن استقاله رئيسه التنفيذى جيس ستالى، من منصبه بأثر فورى، على خلفية التحقيق الجارى بشأن علاقته مع الملياردير الأمريكى المنتحر، جيفرى إبشتاين.





وفى بيان له، قال بنك "باركليز"، إنه علم "بالاستنتاجات الأولية للتحقيق من قبل المنظمين الماليين فى المملكة المتحدة، مساء يوم الجمعة الماضى"، مضيفًا أنه "فى ضوء هذه الاستنتاجات، وعزم السيد ستالى على الاعتراض عليها، وافق مجلس الإدارة والسيد ستالى على التنحى عن منصبه كرئيس تنفيذى للمجموعة ومدير لباركليز".

كما لفت البنك إلى أن "التحقيق لم يخلص إلى نتائج تفيد بأن جيس ستالى رأى أو كان على علم بأى من جرائم إبشتاين المزعومة، والذى كان هو السؤال المركزى الذى يعزز دعم باركليز لستالى بعد اعتقال إبشتاين فى صيف 2019".

وبحسب بيان باركليز، سيتولى سى إى فينكتاكريشنان منصب الرئيس التنفيذى للبنك، بعد استقالة جيس ستالى.

وبحسب "بلومبرج"، تراجعت أسهم "باركليز" بعد استقالة ستالى فى التعاملات المبكرة ببورصة لندن، اليوم الاثنين، بنسبة 3.4%.

يذكر أنه تم القبض على جيفرى إبشتاين فى يوليو 2019، ووجهت إليه تهمة الاتجار بالأطفال جنسيا، وانتحر شنقا داخل السجن بعد مرور شهر من القبض عليه.