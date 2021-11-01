المجلس الرئاسى الليبى يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات فى موعدها

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، موسى الكونى، إن المجلس ملتزم بإجراء الانتخابات فى موعدها تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسى، ولتحقيق مبدأ التداول السلمى على السلطة، وتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجُمع عليه الشعب الليبى، من خلال صناديق الانتخابات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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