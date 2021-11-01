الصحة العالمية تبحث عن خبراء لدراسة منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الإثنين، حددت المنظمة بعد غد الأربعاء آخر موعد للتقدم بطلبات من يرغبون فى الانضمام.
وأعلنت المنظمة أنها تبحث عن خبراء فى مجالات العلوم الاجتماعية والأخلاقيات والعلوم السياسية وعلم الإنسان والسلامة البيولوجية.
وبحسب الوكالة، كانت منظمة الصحة العالمية اقترحت فريقًا جديدًا يضم 26 خبيرًا لقيادة تحقيق بشأن منشأ مرض كورونا وأمراض أخرى، فى أكتوبر الماضى، وذلك بعدما أحاط الجدل بمحاولة سابقة.
وتوصلت المهمة المشتركة بين المنظمة والصين مطلع العام الجارى 2021، إلى أن فيروس كورونا ربما يكون انتشر من الخفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر، معتبرة أن أقل الاحتمالات هو احتمال تسرب الفيروس من مختبر.
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