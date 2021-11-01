أبو الغيط يستقبل اللجنة العسكرية الليبية ويؤكد دعم استقرار البلاد

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أنه خلال الاجتماع اضطلع الأمين العام على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والتى توجت بإقرار وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إقرار خطة عمل الاجتماع الأخير بجنيف الشهر الماضى، والذى يقضى بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية.

وأضاف المصدر، أن أعضاء اللجنة استعرضوا نتائج اجتماعاتهم بالقاهرة والتى هدفت إلى إقرار البرنامج الزمنى لتحقيق سحب الوجود العسكرى الأجنبى بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التى تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبى كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أكد فى حديثه مع أعضاء اللجنة على الأهمية التى توليها الجامعة للشأن الليبى مثنياً فى هذا الإطار على عمل اللجنة العسكرية وإنجازاتها المتمثلة فى وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلى وكذلك خطة إخراج التواجد العسكرى الأجنبى من ليبيا. وأشار إلى أن إخلاء الأراضى الليبية من التواجد العسكرى الأجنبى يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الأخرى.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، مع توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والآليات التنفيذية، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولى سلطة منتخبة بإرادة الليبيين.

كما أكد أبو الغيط، أن الجامعة العربية ستقدم كافة سبل الدعم السياسى والفنى المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة سواء فى المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحى التنموية وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية فى عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.