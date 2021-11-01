جونسون: التغير المناخى سيؤدى لتدمير العديد من المدن حول العالم

جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من رؤساء العالم، في مقدمتهم جو بايدن، الرئيس الأمريكى، وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا.





وألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الكلمة الافتتاحية، إذ أكد فيها أن العالم يملك حاليا الإمكانات التى تساعده على الحد من التغير المناخى، وآثاره الضارة على البشرية. وحذر جونسون، من أن درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة وبشكل مقلق، الأمر الذى يتطلب سرعة حل تلك المشكلة. وأكد رئيس الوزراء البريطانى، أن التغير المناخى إذا استمر على هذه الحال، سيؤدى لتدمير العديد من المدن حول العالم.

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