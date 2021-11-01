رئيس وزراء بريطانيا: العالم فى نقطة فارقة سيتذكرها التاريخ

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون - فى كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الإثنين - " إننا نجتمع اليوم والساعة البيئية تدق إيذانا بانتهاء كوكب الأرض إن لم نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه".

وأضاف أن كل لحظة تدق الساعة قائلة لنا "إن حياتنا دقائق وثوانى وعلينا أن نستغلها وعلينا أن نعمل خلالها للحفاظ على كوكب الأرض".

ونبه إلى أن كوكب الأرض أصبح تحيط به سحابة كثيفة من الملوثات، ولم يصنعها سوى الإنسان وبالتالى فإن علينا ألا نتجاهل مطلب خفض معدل الاحترار بمقدار درجتين.

وأوضح أنه يمكن أن نضيف إلى هدفنا هذا أهدافا أخرى مثل مواجهة الأعاصير ومواجهة الفيضانات، وقال "إن لم نفعل هذا فاننا سنقول وداعا لمدن بأكملها".

واستطرد قائلا: "إن الساعة تدق قائلة للجنس البشرى تحركوا وإلا فإن الأمور إلى انتهاء، وسيكون الوقت متأخرا للغاية ولن نستطيع أن ننقذ أجيالنا القادمة".

وأكد أنه يجب علينا الآن اتخاذ إجراء حقيقى يلتزم به الجميع هنا فى جلاسكو فى اسكتلندا ، وقال إنه " لدينا التكنولوجيا التى تمكنا من هذا وبالطبع لا نستطيع أن نقول أنه يمكننا القضاء على كل تلك المشكلات دفعة واحدة.. فقد انتهى آوان ذلك ولكن نستطيع أن نعالج تلك التحديات واحدة تلو الأخرى".

وشدد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على ضرورة إيقاف محطات توليد الطاقة التى تعمل بالفحم؛ وذلك لأنه يعد أكبر ملوث للبيئة بانبعاثات الكربون، والكثير من الغابات أصبحت فى حكم المقضى عليها بفعل التلوث، وطالب بزراعة الكثير من الغابات بدلا من التى تم اقتطاعها لأنها السبيل الوحيد للحفاظ على البيئة حيث أنها تبث الأكسجين وتستنشق بدلا منه ثانى أكسيد الكربون.

وطالب جونسون بالكف عن استخدام كل الآلات التى تعمل بالفحم، لافتا إلى أنه "منذ عقود طويلة أخرجنا من القمة تلك القطارات التى تعمل بالبخار والتى كانت تنفث سموم الكربون فى الهواء، وأن المشتركين والمجتمعين فى باريس منذ 6 سنوات تعهدوا بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكى عام 2020 ونأمل أن يلتزم الجميع بما تعهدوا به".

وتابع قائلا: "علينا أن نعمل مع كافة البنوك والجهات المانحة متعددة الأطراف، ونحدد سويا المشروعات التى تمكننا من نزع فتيل هذه المخاطر التى تحدق بنا وأصبحت خطرا داهما يقابلنا، وعلينا أن نجد التمويل باستخدام هذه التكنولوجيا".

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أنه تم وضع استراتيجية للقضاء على هذه المخاطر بحلول 2030 وربما 2060، مؤكدا أن العالم فى نقطة فارقة سيتذكرها التاريخ، نقطة فارقة تاريخية على الجميع أن يحسن استغلالها وأن يحسن استغلال الموارد المتاحة وأن يعمل على تضافر الجهود للقضاء على هذه الملوثات.