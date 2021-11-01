نائب وزير التعاون الإنمائى الدولى الكورى يبحث تعزيز التعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد كيم يونج سو، نائب وزير التعاون الإنمائى الدولى الكورى على أهمية التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، ولا سيما بعد إدراج مصر إلى قائمة الدول الشريكة ذات الأولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية.





وقال عقب لقاء جمعه مع عدد من المسئولين فى محافظة بنى سويف بالجامعة التكنولوجية الكورية المصرية فى المحافظة نفسها، بهدف بحث خطط التعاون المستقبلى، إن علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية تتمتع بتاريخ طويل مشيرًا إلى أن الحكومة الكورية تتابع عن كثب جهود الحكومة المصرية لتطوير مختلف القطاعات وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، وأنها مستعدة لمشاركة خبراتها التنموية مع مصر.

وأوضح أن هناك 14 مشروعًا للتعاون الإنمائى مع مصر بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دولار، ومن أبرزها الجامعة التكنولوجية الكورية المصرية، والتى تم افتتاحها فى عام 2019، ومشروع تطوير الخط الثالث للمترو وتطوير السكك الحديدية والبنية التحتية للقطاع الطبى فى مصر.

ونوه إلى أن الجانب الكورى سيسعى إلى تطوير المناهج الدراسية ونظام التعليم بالجامعة التكنولوجية الكورية المصرية، فضلاً عن توفير منح وبرامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل داخل الشركات الكورية، بحيث تتحول الجامعة إلى نموذج رائد يمكن تطبيقه فى محافظات أخرى.

وأعرب كيم يونج سو، عن أمله فى تعزيز وتيرة التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية ومصر فى ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية واقتصادية وبشرية. ومن المقرر أن يلتقى نائب الوزير الكورى بعدد من المسئولين فى مختلف القطاعات بهدف بحث تدعيم علاقات التعاون بين البلدين.

وكانت الحكومة الكورية قد حددت فى مطلع العام الجارى 27 دولة مؤهلة لمساعداتها التنموية التى تناهز نحو 3 مليار دولار.