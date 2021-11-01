استعلم حالا.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly حكومة الوفاق

ننشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly حكومة الوفاق بعدما ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 على الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم الليبية ومنذ إعلان ظهورها ولا تزال عمليات البحث تشهد ارتفاعاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل من قبل الطلاب واولياء الامور بعد أن أنتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات وإعتنادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم تمهيداً لنشرها على الموقع الخاص بها.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

وقامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن الإفصاح عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 خلال ساعات قليلة ليتمكن الطلاب من الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت،كما تسعى الوزارة جاهدة لأن تقديم كافة الطرق التي يتمكن الطالب من خلالها استكمال مسيرتة التعليمية بشكل آمن في ظل هذه الظروف الاستثناية التي تمر بها ليبيا فضلا عن انتشار فيروس كورونا المستجد مادفعها لتفعيل نظام التعليم عن بعد خلال ذروة انتشار الفيروس من خلال تفعيل بعض المنصات والمواقع الالكترونية التي يحصل الطلاب من خلالها على كافة الخدمات التعليمية، وايضا يتمكن من تناول المناهج الدراسية وأداء الاختبارات والحصول على النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الالكتروني الخاص بالوزارة يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 بشكل مفصل. وذلك برقم الجلوس ورقم القيد الكتروني، ومن خلال بعض الخطوات يمكنكم الحصول على النتيجة للعام الدراسي الجاري 2021على النحو التالي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

لكي يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021، فما علية سوى اتباع ما يلي من خطوات:

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly

الثانية: يقوم بالضغط على كلمة نتائج الطلاب.

ثم إختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2021.

الثالثة: يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات الخاصة به “رقم جلوس الطالب، ورقم القيد”، والتأكد من صحة هذة البيانات.

الرابعة: الضغط على كلمة عرض درجات الطالب.

وعلى الفور يتم عرض النتيجة بشكل مفصل يمكنكم من خلالها معرفة درجات المواد والحصول على المجموع الكلي والنسبة المئوية.