 إيطاليا: الاتحاد الأوروبى وضع خطة لمضاعفة تدابير مكافحة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "دراجى"، فى كلمته خلال أعمال الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، أن التغير المناخى أزمة خطيرة تهدد العالم أجمع، حيث أن كلفة الأضرار الناتجة عن هذه الأزمة وصلت إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن هناك ضرورة للعمل بتنسيق كامل وواضح أن لا تتجاوز التغيرات المناخية 1.5 درجة للحفاظ على البيئة من أى مخاطر، مطالبا بضرورة توفير السيولة اللازمة للتصدى للتغيرات المناخية، ودعا البنك الدولى لتمويل المطلوب.