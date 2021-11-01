جوتيريش: 5 ملايين وفاة بكورونا يعد فشلا عالميًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال جوتيريش فى بيان: "سيكون من الخطأ الاعتقاد أن الجائحة قد انتهت. خففت القيود فى الكثير من الأماكن، لكن علينا الجمع بين التطعيم واليقظة، على سبيل المثال مع الإجراءات التى أثبتت فعاليتها مثل استخدام الكمامات أو التباعد الاجتماعى".

وتابع: "الملاييين الخمسة، تمثل تحذيرا واضحًا بأننا لا نستطيع خفض اليقظة، وأنه لا تزال هناك مستشفيات ممتلئة وعاملون صحيون منهكون، بينما يستمر خطر انتشار متحورات جديدة تقضى على المزيد من الأرواح".

وأشار جوتيريش إلى أن هذا العدد "المدمر يظهر أن العالم يفشل، لأنه بينما تعطى الدول الغنية جرعات ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا، تك تلقيح 5% فقط من سكان إفريقيا".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن المعلومات المغلوطة، و"قومية اللقاحات" وانعدام التضامن العالمى، تسمح باستمرار انتشار الفيروس، مناشدًا قادة العالم زيادة التبرعات وتحسين التوزيع العالمى للجرعات للتصدى لهذه المشاكل.

وحدد جوتيريش الهدف، والذى يتمثل فى وصول نسبة الحاصلين على اللقاحات قبل حلول نهاية هذا العام إلى 40% من سكان دول العالم، وأن ترتفع النسبة إلى 70% بحلول منتصف 2022.