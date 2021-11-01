أمين عام الأمم المتحدة: العالم يواجه كارثةبسبب الانبعاثات الكربونية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "العالم الآن يواجه كارثة لا مفر منها ناتجة عن الانبعاثات الكربونية، التى ستؤدى فى النهاية لتحول البشرية بأكملها إلى أطلال إذا لم يتم التصدى لها".





وأضاف جوتيريش - فى كلمته خلال افتتاح الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، اليوم الإثنين - أن العالم رصد مجموعة من الظواهر أعطت تنبيها حقيقيا من خطر الانبعاثات الكربونية، والتى كان آخرها ما حدث لغابات الأمازون التى تحولت إلى أخشاب بعد أن طالتها الحرائق بسبب تغير المناخ.

وأوضح أن العالم يواجه الآن معدلا غير طبيعى من ارتفاع درجة الحرارة قد يبلغ 2.7 درجة مئوية، الأمر الذى ينذر بكارثة على العالم أجمع، مؤكدا أنه لابد من أن تضع كافة الدول سقفا لطموحاتها، وأن تتولى الدول المتقدمة المسيرة للتصدى للانبعاثات الكربونية وتغير المناخ وتثبيت ارتفاع درجات الحرارة لما هو أقل من 1.5 درجة.

وشدد على أن هناك ضرورة الآن لمراجعة الدول للسياسات البيئية بشكل سنوى، عكس ما كان يتم فى الماضى من مراجعة كل خمس سنوات، وضرورة حماية المجتمعات حيث أن الدمار الذى يحيط بالعالم سيقضى على كافة أوجه الحياة.. مرحبا بكافة الجهود الرامية للحد من تلك الانبعاثات حتى لو كلفت الطاقة النظيفة خسائر اقتصادية.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة، كلمته، بالإشارة إلى الضرورة العاجلة للتحرك بصورة أفضل وتخصيص أموال هائلة لبدء خطة متزامنة لإنتاج التكنولوجيا النظيفة، منوه بأن الدول النامية تتعامل ماليا بشكل أفضل من الدول المتقدمة فى هذا الملف.