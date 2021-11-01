هنا أسرع رابط لنتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 الدور الأول عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 الدور الأول، تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وجاءت نسبة النجاح العامة 73%، ونسبة نجاح الإعدادية الدينية 75%، وهي نسب ممتازة بالمقارنة بالعام الماضي، وكان رابط النتيجة من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن، من قبل الطلاب الذين أدوا أمتحانات الشهادة الإعدادية، واليوم يتم رفع النتيجة من خلال موقع منظومة الامتحانات الليبية الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية، والتي سوف ترفع النتيجة عليه فور انتهاء السيد وزير التربية والتعليم من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده لشرح تفاصيل النتيجة، من نسبة النجاح العامة وتشير التسريبات من داخل الوزارة إلي ارتفاع نسب النجاح هذا العام، مقارناً بالأعوام السابقة نظراً لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم في التسهيل على الطلاب، وأن يكون المصححين في صف الطلاب في التصحيح وهو ما أسفر عن النتيجة الجيدة، التي ستعلن خلال لحظات وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً.

تحديث الآن ” عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بلغ 144773 طالب وطالبة، نجح منهم 106261 بنسبة نجاح عامة 73.40%، كما حصل ما نسبته 47.467% على تقدير ممتاز، وبلغ نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جداً ما نسبته 37.608%.

نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية الدور الأولنسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية الديني 2021رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021

كانت وزارة التربية الليبية قد عقدت الامتحانات الشهر الماضي شهر سبتمبر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة لم تشهدها الوزارة من قبل بسبب تفشي وباء كورونا المستجد فقد خصصت الوزارة أكثر من 10 ألف قاعة أمتحانية كي تحقق التباعد الجسدي بين الطلاب وهو ما نجحت فيه الوزارة وخرجت الامتحانات دون تسجيل أي إصابات لفيروس كورونا المستجد.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي, أو الدخول مباشراً على موقع منظومة الامتحانات الليبية. تسجيل الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد الخاص بالطالب أو الطالبة. الضغط على عرض النتيجة ليتم إعلان تفاصيل النتيجة من نسبة نجاح عامة والدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 الدور الأولموقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمي

تم الانتهاء منذ فترة من تحديث موقع المنظومة الليبية، من قبل الوزارات المختصة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليوم الموقع جاهز لعرض النتيجة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مدينة طرابلس الليبية، بعد توقيع السيد وزير التربية والتعليم عليها والسيد مدير عام المركز الوطني للامتحانات.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة الليبية 2021

بدأت وزارة التربية والتعليم أمتحانات الشهادة الثانوية العامة الليبية، يوم السبت الموافق 2021/10/16 واستمرت الامتحانات حتى يوم 28 من نفس الشهر شهر أكتوبر، والآن يتم التجهيز لعمليات التصحيح للنتائج حتى يتم الانتهاء من التصحيح، وكافة المراجعات في أسرع وقت ممكن وإعلان النتائج للطلاب.