رئيس وزراء إسبانيا: هناك ضرورة لإنقاذ الكوكب وتقليل الانبعاثات الكربونية

جدة - نرمين السيد - قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إن من الضرورى تقليل الانبعاثات الكربونية واستبدال الطاقة بطاقة نظيفة، والتوقف عن استخدام الوقود، والحد من ذوبان الجليد، مشددًا على أن الجيل الحالى لشحن الكهرباء فى المركبات يحب أن يتنامى وأن يكون هناك عدالة مناخية.





وأضاف بيدرو سانشيز، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، اليوم الإثنين، أن هناك العديد من الخطط للانتقال فى مجال الطاقة. وأوضح رئيس وزراء إسبانيا، أنهم يحاولون إشراك القطاعين العام والخاص فى مجال مواجهة التغير المناخى، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، ومساعدة للدول الهشة. وأشار إلى أن هناك ضرورة لإنقاذ الكوكب من خلال التضامن بشكل ملح.

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