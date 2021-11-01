ميقاتى يؤكد حرص لبنان على العلاقات الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء ميقاتى بنظيره الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الاثنين، فى حضور وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف فى الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخى فى مدينة جلاسكو فى اسكتلندا.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء اللبنانى، أكد رئيس وزراء الكويت حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه فى كل المجالات، وفى الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجى.
وشدد الصباح على أن لبنان قادر بحكمته على معالجة أى مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية.
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