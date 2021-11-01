رئيس موريتانيا: نراجع اسهاماتنا الوطنية لمواجهة تغيير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا، إن قمة المناخ فرصة فى أن يخدم القانون الدولى المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن من الضرورى تحقيق كل التدابير التى تحتم بناء مسار بيئى يكون قويًا وشاملًا ومبتعدًا عن الكربون.





وأضاف الغزوانى، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل على الوصول للحياد الكربونى بحلول 2030، وكما تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية. وأوضح رئيس موريتانيا، أن بلاده تراجع اسهاماتها الوطنية لمواجهة تغيير المناخ، مؤكدًا أن بلاده ستبقى منخرطة من أجل التعاون المناخى.

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