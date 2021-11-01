رئيس إندونيسيا: لدينا إمكانيات تشجير هائلة ونحتاج لمساعدة الدول المتقدمة

جدة - نرمين السيد - قال جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، إن بلاده تضم الكثير من الأراضى والغابات الخضراء، ولديها إمكانيات تخضير وتشجير هائلة، مؤكدًا أنهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة من الدول المتقدمة.





وأضاف "ويدودو"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن تمويل المناخ من جانب شركاء بلاده سيسمح بالتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية. واوضح رئيس إندونيسيا، أنه بلاده ستواصل العمل فى إطار الاتفاقية الإطارية.

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