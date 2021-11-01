بايدن: أعين التاريخ تنظر إلى قمة المناخ.. ويجيب الاستثمار فى الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن القمة يجب أن تكون انطلاقة لعقد من الطموحات، لا سيما وأن التغيير المناخى يجرف الكثير من الأراضى العالم، والكثيرون يفقدون أعمالهم وأرواحهم.

وأوضح رئيس أمريكا، أن بلاده تعانى من الظواهر البيئية المتطرفة، كما أن وباء كورونا أكد أنه لا يمكن مواجهة هذه الكوارث بشكل فردى، ومن الضرورى التوحد.

وأوضح أن من الضرورى الاستثمار فى الطاقة النظيفة وخلق ملايين الوظائف حول العالم، وأن يكون المناخ أنظف فى هذا الكوكب.