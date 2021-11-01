الصين: تقرير نشأة كورونا كذبة وليس له مصداقية

وحسبما نقلت "رويترز"، قال التقرير المحدث للمخابرات الأمريكية الذى رفعت عنه السرية مؤخرًا، إن كلا من النظريتين اللتين تقولان إن "كوفيد-19" نشأ بشكل طبيعى وتسرب من مختبر منطقية لشرح كيف أصاب فيروس "سارس-كوف-2"، المسؤول عن "كوفيد-19"، البشر لأول مرة، ولكن الحقيقة قد لا تُعرف على الإطلاق.
وردًا على التقرير الأمريكى، قال وانج عبر موقع وزارة الخارجية الصينية، أمس الأحد، إن "الكذبة التى تكررت ألف مرة لا تزال كذبة"، مضيفًا أن أجهزة المخابرات الأمريكية "لديها سمعة فى الاحتيال والخداع".
وتابع أن "تتبع نشأة فيروس كورونا المستجد قضية خطيرة ومعقدة لا ينبغى، ولا يمكن بحثها إلا من خلال تعاون علماء العالم"، مكررًا دعوات الصين للولايات المتحدة لفتح مختبرها الخاص فى "فورت ديتريك" أمام الخبراء الدوليين.
وكانت الصين نفت أكثر من مرة مزاعم تسرب الفيروس من مختبر متخصص فى مدينة ووهان، المنطقة التى تم رصد الفيروس بها لأول مرة فى نهاية عام 2019.
كما أن الدراسة المشتركة التى أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية، ونُشرت هذا العام، استبعدت تمامًا النظرية القائلة بأن كوفيد-19 نشأ فى مختبر، مرجحًا أنه أصاب البشر بشكل طبيعى، ربما عن طريق تجارة الحيوانات.
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