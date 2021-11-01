بايدن : حان وقت التصرف لأننا نواجه تهديدًا وجوديًا من تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال جو بايدن رئيس أمريكا، إنه من الضرورى إتخاذ قرارات جريئة فى العقود المقبلة لمواجهة التغير المناخى، ومساعدة دول العالم وخصوصًا الدول النامية للإسراع فى الانتقال إلى الطاقة النظيفة.





وأضاف "بايدن"، فى كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى جلاسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن الأمم المتحدة فى اجتماع الجمعية العامة فى سبتمبر أكدت على مساعدة الدول النامية حتى 2040 على التكيف، متابعًا : "حان وقت التصرف لأننا نواجه تهديدا وجوديا من تغير المناخ". وأوضح رئيس أمريكا، أن من الضرورى التفكير فى كيفية المساعدة على التكيف مع التغيرات المناخية، وسيتم تقديم حلول مبتكرة للدول النامية، لافتًا إلى أن علينا بذل الجهود للإبقاء على الاحترار 1.5 درجة، مضيفًا: "نحن مقصرون، والوقت هو وقت التصرف، وكل يوم نتاخر فيه سندفع ثمنًا أكبر.. دعونا نرى القمة فرصة لتحسين ونمط العيش لكل سكان الكوكب".

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