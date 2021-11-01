آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل فى أراضى المزارعين شرق خان يونس

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت الوكالة الفلسطينية، قال شهود عيان إن العملية العسكرية الإسرائيلية التى توغلت شرق بلدة خزاعة شرق محافظة يونس، تخللها إطلاق نار متقطع، لإجبار المزارعين على ترك أراضيهم القريبة من المكان، خوفا على حياتهم.

وتتوغل آليات الاحتلال من حين لآخر داخل أراضى المواطنين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تجريف وترويع مماثلة، لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها.