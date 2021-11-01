اشترك بمسابقة الحلم الجديدة وحقق حلمك للفوز بجوائز النصف مليون دولار

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اشتراك مسابقة الحلم، هي احدي استعلامات المواطنين وهي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الخاصة بقناة mbc، حيث توفر منصة الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة للفوز بجوائز المسابقة التي تصل الي مبلغ نصف مليون دولار، ويتم منح الجائزة لعدد من المشتركين الذين يقومون بالاشتراك في المسابقة من خلال رسائل نصية علي موقع المسابقة، كما تقدم المسابقة جوائز نقدية ذات قيمة عالية يفوز بها فائز واحد من المشتركين، ويتوفر الاشتراك في الحلم مع الإعلامي مصطفي الأغا الذي يقوم بتقديم برنامج الحلم عبر قناة mbc، حيث يتم سحب الجوائز علي الهواء مباشرة من أجل اختيار الفائزين بواسطة السحب، وسوف نوضح لمتابعينا طريقة الاشتراك في الحلم.
اشتراك مسابقة الحلم المسابقة الجديدة
من أجل المشاركة في مسابقة الحلم يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو كلمة Dream أو كلمة reve بكتابتها بالانجليزي، على أن يتم إرسال محتوي الرسالة علي الرقم المخصص لكل بلد يقيم بها المشترط، من خلال مشغل شركة الجوال التي يتبع لها كل مشترك، وبمجرد أن يتم إرسال رسالة قصيرة علي الرقم الخاص بكل بلد ثم بعد ذلك يتم الإجابة على السؤال الذي يتم إرساله علي الجوال بشكل صحيح، وذلك يعد قد تم الاشتراك في المسابقة وأصبح كل فرد مؤهل لدخول سحب الحلم، كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال عبر الأرقام الدولية التي توفيرها لبعض البلدان الغير متوفر لها أرقام مشاركة.
أرقام البلدان للاشتراك في مسابقة الحلم
يتوفر التقديم في مسابقة الحلم من خلال أرقام التواصل التي تم تحديدها من جانب برنامج المسابقة، ويتم المشاركة من خلال الأرقام الأتية:
- من دولة السعودية يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الأرقام الأتية: من خلال شبكة stc يتم إرسال رسالة علي رقم 858888 ومن خلال شبكة زين يتم إرسال الرسالة على رقم 755505، ومن خلال شبكة virgin الاشتراك على الرقم 300300، وعبر شبكة lebara يتم الاشتراك في المسابقة علي هذا الرقم 313131.
- من دولة الأردن الاشتراك من خلال مزودي الخدمات التالية: عبر شبكة زين الاشتراك يكون على الرقم التالي 94099 ومن خلال شبكة اورانج التسجيل في مسابقة الحلم يكون على الرقم التالي 94099، وعبر شبكة Umniah الاشتراك على الرقم التالي 94099.
- من دولة مصر يكون الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال أرقام الشبكات التالية: من شبكة فودافون على هذه الأرقام 95458 أو 95450، وعبر شبكة اتصالات الاشتراك على هذا الرقم 95458 أو 95450، ومن خلال شبكة أورانج يتم الاشتراك علي هذه الأرقام 95458 أو الرقم 95450، ومن شبكة “وي” يتم إرسال رسالة علي هذه الأرقام 95458 أو 95450.
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