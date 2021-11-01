اشترك بمسابقة الحلم الجديدة وحقق حلمك للفوز بجوائز النصف مليون دولار

اشتراك مسابقة الحلم، هي احدي استعلامات المواطنين وهي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الخاصة بقناة mbc، حيث توفر منصة الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة للفوز بجوائز المسابقة التي تصل الي مبلغ نصف مليون دولار، ويتم منح الجائزة لعدد من المشتركين الذين يقومون بالاشتراك في المسابقة من خلال رسائل نصية علي موقع المسابقة، كما تقدم المسابقة جوائز نقدية ذات قيمة عالية يفوز بها فائز واحد من المشتركين، ويتوفر الاشتراك في الحلم مع الإعلامي مصطفي الأغا الذي يقوم بتقديم برنامج الحلم عبر قناة mbc، حيث يتم سحب الجوائز علي الهواء مباشرة من أجل اختيار الفائزين بواسطة السحب، وسوف نوضح لمتابعينا طريقة الاشتراك في الحلم.

اشتراك مسابقة الحلم المسابقة الجديدة

من أجل المشاركة في مسابقة الحلم يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو كلمة Dream أو كلمة reve بكتابتها بالانجليزي، على أن يتم إرسال محتوي الرسالة علي الرقم المخصص لكل بلد يقيم بها المشترط، من خلال مشغل شركة الجوال التي يتبع لها كل مشترك، وبمجرد أن يتم إرسال رسالة قصيرة علي الرقم الخاص بكل بلد ثم بعد ذلك يتم الإجابة على السؤال الذي يتم إرساله علي الجوال بشكل صحيح، وذلك يعد قد تم الاشتراك في المسابقة وأصبح كل فرد مؤهل لدخول سحب الحلم، كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال عبر الأرقام الدولية التي توفيرها لبعض البلدان الغير متوفر لها أرقام مشاركة.

أرقام البلدان للاشتراك في مسابقة الحلم

يتوفر التقديم في مسابقة الحلم من خلال أرقام التواصل التي تم تحديدها من جانب برنامج المسابقة، ويتم المشاركة من خلال الأرقام الأتية: