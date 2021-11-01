موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري والقناة الناقلة || وموقف نجمي الأهلي من المشاركة في المباراة

موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي، لحساب الجولة 11 أصبح من أهم موضوعات البحث الآن من قبل الجماهير الأهلوية، فالمباراة القادمة للراقي والمقرر لها الأربعاء القادم الموافق 2021/11/03 على ملعب الجوهرة المشعة، بعروس البحر الأحمر مدينة جدة، كما يمكنكم الدخول عبر تطبيق مكاني لحجز تذاكر اللقاء، يبحث الأهلي عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط حتى يتقدم خطوة في ترتيب الجدول، فالفريق قبل هذا اللقاء يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة، جمعهم من لعب 10 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في 6 وتلقى الخسارة في 2، سجل مهاجموه 13 هدف وأستقبل 12 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الباطن

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نجمي الفريق الأهلاوي عبد الرحمن غريب، ومحمد الخبراني، الذين تعرضا للإصابة في مباراة الأهلي والهلال الماضية غير مقلقة، واللاعبين سوف يلحقان بالفريق في المباراة ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي.

حراسة المرمى ” محمد الربيعي “.

خط الدفاع ” محمد خبراني، عبد الباسط هندي، اليوسكي، دانكلير”.

الوسط ” براديتش، الأسمري، محمد المجحد، الحسن نداو، عبد الرحمن غريب”.

الهجوم ” السومة”.

16.45 ” الخامسة إلا الربع بالتوقيت العالمي”.

17.45 “السادسة إلا الربع بتوقيت مصر، السودان، ليبيا”.

18.45 “السابعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ضمك 10 6 3 1 20 8:14 6 21 2 الاتحاد 10 6 2 2 20 8:19 11 20 3 الشباب 10 5 3 2 20 11:19 8 18 4 الهلال 8 4 4 0 22 9:13 4 16 5 الفيحاء 9 4 2 3 21 9:11 2 14 6 الرائد 10 4 2 4 20 15:14 -1 14 7 النصر 8 4 1 3 22 10:14 4 13 8 الفتح 9 3 3 3 21 7:10 3 12 9 الأهلي 10 2 6 2 20 12:13 1 12 10 الفيصلي 9 2 5 2 21 12:11 -1 11 11 الحزم 10 2 4 4 20 12:9 -3 10 12 الإتفاق 10 2 4 4 20 19:13 -6 10 13 أبها 10 3 1 6 20 21:11 -10 10 14 الباطن 10 2 3 5 20 12:7 -5 9 15 الطائي 9 2 1 6 21 14:8 -6 7 16 التعاون 10 1 4 5 20 22:15 -7 7

موعد مباراة الأهلي والباطنترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفينمباراة الأهلي ضد الباطن

أما فريق الباطن الفريق الضيف في المباراة فهو يعيش حالة صعبة منذ بداية الدوري، فالفريق يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعهم من لعب 10 مباريات حصل الفريق على الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 5 مباريات كاملة، سجل لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 12 هدف، كان أخر لقاء جمع الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والباطن تاريخ مواجهات الأهلي ضد الباطن في الدوري

تقابل الفقرين قبل هذا اللقاء في 8 مباريات في الدوري منذ أن صعد الباطن موسم 2017/2018، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يستطيع الباطن تحقيق أي فوز على الأهلي، سجل الأهلي 16 هدف في شباك الباطن، بينما سجل الباطن 5 أهداف في شباك الأهلي.

المباراة الأهلي * الباطن البطولة الجولة 11 من الدوري السعودي الموعد والتوقيت الأربعاء 2021/11/03 التوقيت 19.45 بتوقيت مكة المكرمة الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة قنوات ssc الرياضية السعودية

بطاقة المباراة