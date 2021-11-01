خطوة بخطوة آلية التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت | الشروط وإجراءات التقديم بالكامل

يتابع معكم ثقفني، رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت، يود العديد من المواطنين والأسر الذين يعملون في قطاع الريف الزراعي في التقديم في برنامج دعم الريف الحكومي، والذي يسهل على كافة العاملين في الزراعة الحصول على الدعم المالي الذي يمكنهم من تطوير وتنمية مشاريعهم الزراعية، واهتمت المملكة العربية السعودية وفقا لرؤية 2030، في تنمية الزراعية المستدامة من أجل تحسين واستغلال الموارد الزراعية المتاحة أفضل وأحسن استغلال، كما يدعم البرنامج عدد كبير من المواطنين من كافة أنحاء المملكة، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع تفاصيل التسجيل في دعم ريف كما نتعرف على الشروط الخاصة بالتقديم.

دعم ريف للرجال والنساء والأسر المنتجة

برنامج دعم ريف، هو برنامج حكومي أنشأ من قبل الحكومة السعودية، ويأتي في إطار دعم المزارعين والأسرالريفية المنتجة، وهوبرنامج يدعم مختلف الزراعات البعلية وفي الصناعات التحويلية للمزارعين، مثل زراعة كافة أصناف الفاكهة، وفي منتجات النحل والعسل، وهو دعم مادي يستفيد منه المزارعين وهو غير مسترد، ويستفيد منه جميه المزارعين، ويمكن لكافة المواطنين الاستفادة من البرامج التي يدعمها برنامج ريف، ويسعى برنامج ريف إلى تمكين صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين اقتصاديًا وزراعيًا، ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعية من أجل تحقيق رؤية السعودية 2030.

شروط دعم ريف للاسر المنتجة

ريف هو برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إحدى برامج وزارة البيئة والمياه والزراعية من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تطوير ممارسات وقدرات صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين في المناطق المستهدفة لتمكينهم أكثر من الناحية الاقتصادية والزراعية، يقدم أيضا ريف دعم مادي مباشر للمزارعين وقد استفاد من الدعم ما يزيد عم 23 ألف مزارع و6 آلاف أسرة ريفية، وقد زار فريق ريق عدد من المدن السعودية مثل مدينة الباحة.

يشترط على المتقدم من الرجال والنساء أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية أو حامل بطاقة التنقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم لبرنامج ريف لا يقل عن 21 عام.

من الضروري أن لا يتخطى راتب المتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي شهريا.

يجب أن يكون المتقدم يمتهن أحد المهن الزراعية التي يدعمها ريف.

يجب على المتقدم أن يكون ضمن المطنة التي يشملها الدعم.

يحب أن يتوفر المتقدم على حساب بنكي نشط.

يتم التقديم عبر منصة ريف.

امتلاك وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة.

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه إلى رابط منصة دعم ريف الإلكترونية من هنا. بعد أن تدخل للصفحة الرئيسية اضغط على تسجيل مستفيد جديد. الآن سيطلب منك تعبئة البيانات الخاصة بك مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد. أدخل كلمة المرور وإعادة كلمة السر. ستصل لك رسالة عبر هاتفك المحمول تحتوى على كود التفعيل أدخله في المكان المحدد. قم الآن بالضغط على أيقونة تسجيل.

طريقة التسجيل في منصة ريف

يقدم برنامج ريف لمربي الماشية وصغار المزارعين إمكانية تطوير أنشطتهم وأعمالهم، بشكل يساعدهم ويطور معيشتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يدعم العديد من القطاعات، وهي قطاع البن، قطاع النحل وانتاج العسل، قطاع الورد والمحاصيل البعلية، بالاضافة إلى الفاكهة العنب والمانجا، ويتم التحقق من البيانات المدخلة من خلال الوزارة، وذلك بعد أن يقوم المواطن المتقدم بارفاق كافة المستندات عبر بوابة ريف الإلكترونية.